Políticos sobem morro no Recife no Dia de Nossa Senhora da Conceição

A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição é celebrada nesta segunda-feira (8)

A vereadora de Olinda Eugênia Lima (esquerda) e Marília Arraes. (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

Políticos pernambucanos subiram o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, nesta segunda-feira (8), quando é celebrada a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição. Nos dias que antecederam a data, banners, faixas e bandeiras de políticos e pré-candidatos também tomaram as fachadas das casas que levam até o Santuário.

Entre os deputados federais que subiram o morro nesta manhã, estão Túlio Gadêlha (Rede), Pedro Campos (PSB) e Eriberto Medeiros (PSB).

Marília Arraes (Solidariedade), cotada para disputar o Senado em 2026, também foi até o Santuario Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceicao do Morro. Ela já havia feito a peregrinação no domingo (7), acompanhada do prefeito do Recife, Jão Campos (PSB). Nesta segunda, ela subiu o Morro enquanto uma pessoa da equipe entoava “Marília, nossa senadora”.

Também esteve no local a deputada estadual Dani Portela (Psol), acompanhada da vereadora do Recife Kari Santos (PT). O vereador do Recife Eduardo Moura (Novo) e a vereadora de Olinda Eugênia Lima também participaram da festa.

Governadora

A governadora Raquel Lyra (PSD) esteve logo cedo no Morro da Conceição. Ela falou durante uma missa no local, pedindo orações que a ajudem a tomar decisões certas.

“Eu quero agradecer, em nome do Governo, de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras, a confiança do povo de Pernambuco, e pedir a todos vocês que rezem por nós, que rezem para que a gente possa ter sempre o discernimento, que entre o caminho fácil e o caminho difícil, a gente escolha sempre o caminho da transformação”, declarou.

