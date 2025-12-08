No Morro da Conceição, Raquel pede orações para escolher "sempre o caminho da transformação"

Na ida ao Morro da Conceição, na manhã desta segunda-feira (8), a governadora Raquel Lyra (PSD) ressaltou o apoio da sua gestão para a recuperação do Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Na ida ao Morro da Conceição, na manhã desta segunda-feira (8), a governadora Raquel Lyra (PSD) ressaltou o apoio da sua gestão para a recuperação do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Foram investidos mais de R$ 5 milhões para deixar a Matriz pronta para homenagear a Santa. Em sua fala durante a missa, Raquel pediu orações que a ajudem a tomar as decisões certas. Ela está concluindo o terceiro ano de mandato e em 2026 tentará a reeleição.

“Eu quero agradecer, em nome do Governo, de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras, a confiança do povo de Pernambuco, e pedir a todos vocês que rezem por nós, que rezem para que a gente possa ter sempre o discernimento, que entre o caminho fácil e o caminho difícil, a gente escolha sempre o caminho da transformação”, falou Raquel.

A governadora disse que todos os anos participa da Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição, que neste ano chega à 121ª edição. “A Festa de Nossa Senhora da Conceição fala muito sobre nossa religiosidade. Todos os anos venho agradecer as bênçãos, pedir proteção e reafirmar nosso compromisso com o povo do Recife e de Pernambuco, sempre guiados pelos valores que Nossa Senhora e Deus nos ensinaram”, assinalou.

Sobre a recuperação do Santuário, Raquel Lyra disse que “conseguimos entregá-lo totalmente refeito, com segurança e tranquilidade”. “O povo pernambucano é repleto de fé e resiliência”, ressaltou. O desabamento do teto ocorrido em agosto de 2024 deixou duas vítimas fatais e 25 feridos.

Raquel Lyra subiu o Morro da Conceição acompanhada pela vice-governadora Priscila Krause (PSD), por pré-candidatos, aliados e secretários. Alguns prefeitos também estiveram ao lado da governadora: o de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), de Camaragibe, Diego Cabral (Republicanos); e de Macaparana, Paquinha (PP).