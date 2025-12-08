Descalços, de joelho e de costas: fiéis pagam promessas no morro no Dia de Nossa Senhora da Conceição

Fiéis sobem o Morro da Conceição de joelhos, de costas e trazem seus filhos para pagar promessa e agradecer

O estudante de educação física Roberto Ferreira da Silva Filho, de 33 anos, subiu o morro de costas e descalço (Francisco Silva/DP Foto)

Com expectativa de receber 500 mil devotos, o Morro da Conceição celebra nesta segunda-feira (8) a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição. Fiéis sobem o Morro da Conceição de joelhos, de costas e trazem seus filhos para pagar promessa e agradecer.

A costureira Shirley Mendes, de 30 anos, trouxe seus dois filhos, de seis anos e de seis meses. Ela faz o agradecimento no dia 8 de dezembro desde que estava grávida de Jade Valentina, a mais velha.

“Eu venho para pagar a promessa da avó delas”, conta Shirley.

O estudante de educação física Roberto Ferreira da Silva Filho, de 33 anos, subiu o morro de costas e descalço. Segundo ele, o objetivo foi pagar promessa após ter três pedidos alcançados.

“É a primeira vez que subo pagando promessa. Eu achei que teria dificuldades para subir, mas foi como subir nos braços dela [Nossa Senhora]”, conta.

Bastante emocionados, o casal Márcio Rodrigues e Cristiana Araújo veio de Gravatá, no Agreste, para agradecer.

“Em 2015, eu quase perdi meu filho. Entreguei a vida dele na mão de Deus e de Nossa Senhora. Hoje ele está bem, com 16 anos ”, diz ela.

“A gente sempre vem agradecer o ano. Dificuldades surgem, a gente esmorece, mas tem que se apegar na fé”, acrescenta Márcio.

