Mãe sobe Morro da Conceição engatinhando para agradecer após filho voltar a andar

Criança de 2 anos sofreu uma paralisia em julho deste ano

A nutricionista Tailane Melo, de 32 anos, subiu o Morro da Conceição engatinhando (Francisco Silva/DP Foto)

A nutricionista Tailane Melo, de 32 anos, subiu o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, engatinhando para agradecer que seu filho voltou a andar. Esta segunda-feira (8) marca o final da 121ª Festa da Nossa Senhora da Conceição, no Recife, quando fiéis sobem o morro para agradecer a santa.

“Em julho meu filho paralisou. Mexia nada, só o pescoço”, conta a nutricionista. Segundo ela, Arthur, de 2 anos, foi diagnosticado com uma inflamação na medula.

“Alguns médicos falaram que talvez ele não voltaria a andar. Mas Nossa Senhora e Deus estão curando meu filho”, complementa.

Com proteção nas mãos e no joelho, a nutricionista subiu o morro acompanhada da criança e da família.

Tailane diz que, apesar de não como antes, seu filho já voltou a andar. “Os médicos falaram que isso não poderia acontecer, então estou pagando essa promessa. Prometi à Nossa Senhora que, meu filho voltando a andar, dia 8 eu estaria de joelhos subindo o morro”.