Vida Urbana
FALSO POLICIAL

Homem é preso se passando por PM no Cabo com armas e uniformes

Suspeito portava armas, munições, uniformes e documentos falsos no momento da prisão

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/12/2025 às 15:56

Ele se passava por PM e perito judicial/Divulgação

Policiais do Gati (Grupo de Ações Táticas do Interior), do 18º BPM, prenderam na tarde da última quinta-feira (4) um homem que se passava por policial militar no bairro da Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho. O suspeito foi identificado como Rubens José dos Santos, conhecido como “Rubinho”, e também alegava atuar como perito judicial.

Com ele, foram encontrados uniformes e distintivos falsos, além de documentação adulterada para simular posse e porte de arma. Os militares também apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 9mm, quatro carregadores e 38 munições.

Segundo nota da Polícia Civil, o homem, de 32 anos, foi autuado em flagrante por falsificação de documento público e posse ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema de Justiça.

