Homem mata pai e madrasta a facadas dentro de casa e é preso em Chã Grande, na Mata Sul

Os autores do crime, filho da vítima e um cúmplice, foram presos em flagrante pela Polícia Militar

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 54 anos e uma mulher de 39 anos, foram mortos com perfurações de arma branca dentro de sua própria residência no centro do município de Chã Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na última sexta-feira (5). Entre os autores do crime, dois homens de 28 e 33 anos, estava o filho de uma das vítimas.

Os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, que teria sido acionada por vizinhos, que estranharam a porta do imóvel ter ficado aberta durante a madrugada.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os homens foram autuados pelo duplo homicídio consumado. “Após a realização dos procedimentos cabíveis, eles ficaram à disposição da justiça”, disse a corporação, em nota.