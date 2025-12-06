° / °
Vida Urbana
Crime

Homem mata pai e madrasta a facadas dentro de casa e é preso em Chã Grande, na Mata Sul

Os autores do crime, filho da vítima e um cúmplice, foram presos em flagrante pela Polícia Militar

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/12/2025 às 12:56

Seguir no Google News Seguir

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco/Foto: Reprodução/Instagram

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 54 anos e uma mulher de 39 anos, foram mortos com perfurações de arma branca dentro de sua própria residência no centro do município de Chã Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na última sexta-feira (5). Entre os autores do crime, dois homens de 28 e 33 anos, estava o filho de uma das vítimas.

Os suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, que teria sido acionada por vizinhos, que estranharam a porta do imóvel ter ficado aberta durante a madrugada.

Veja também:

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, os homens foram autuados pelo duplo homicídio consumado. “Após a realização dos procedimentos cabíveis, eles ficaram à disposição da justiça”, disse a corporação, em nota.

Chã Grande , filho , homicídio
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X