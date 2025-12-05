° / °
Obras no Ibura alteram initenrário de 12 linhas de ônibus; veja quais

Ladeira da Cohab, no Ibura, recebe obras de substituição das placas de concreto, previstas no projeto de ampliação da ladeira

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 18:40

Linhas de ônibus passam por mudança por conta de obras/Foto: Leandro de Santana/DP

A partir da próxima segunda-feira (8), linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Cohab, no Ibura, Zona Sul do Recife, passarão por mudanças no itinerário devido a obras que são realizadas no local. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a intervenção deve seguir até o fim de janeiro de 2026.

Quatro linhas que sobem a Ladeira da Cohab passaram a girar à esquerda. Em vez de seguir pela Ladeira da Cohab, os ônibus acessarão a BR-101 para alcançar seus destinos em segurança:

  • 103 – UR-11/TI Barro
  • 134 – Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves
  • 138 – TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco
  • 144 – UR-04/TI Tancredo Neves

Os novos trajetos passarão pela Via de Acesso à BR-101 e pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano antes de retornarem ao itinerário habitual.

Desvios para linhas que, ao subir a Ladeira da Cohab, giram à direita:

Um total de 12 linhas, incluindo serviços diurnos e bacuraus, também terão alterações e usarão a BR-101 como rota alternativa:

  • 102 - TI Santa Luzia/ IBURA
  • 120 - Alto Dois Carneiros/ Shopping Recife,
  • 131 - UR-02 (BACURAU),
  • 132 - TI Tancredo Neves/UR-02 (IBURA),
  • 142 - TI Tancredo Neves / Alto Dois Carneiros,
  • 145 - Alto Dois Carneiros (BACURAU),
  • 4123 - Três Carneiros Baixo (CAIS DE SANTA RITA)
  • 4133 - Três Carneiros (CAIS DE SANTA RITA)
  • 126 - TI Tancredo Neves/UR-03
  • 128 - TI Barro/UR-03
  • 141- Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves
  • 205 - TI Barro/UR-05

Essas linhas seguirão por vias do Ibura, como Rua Vale do Itajaí, Praça do Ibura e Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, antes de retornarem aos trechos regulares.

Segundo o CTM, os desvios foram planejados para reduzir impactos no deslocamento dos passageiros durante o período das obras. A alteração temporária dos itinerários permite manter a operação com segurança e fluidez, mesmo com a interdição parcial da ladeira.

O órgão recomenda que os usuários fiquem atentos aos novos trajetos e horários, acompanhando as atualizações por meio dos canais oficiais do Consórcio. A previsão é de que as obras sigam até final de janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme o andamento dos serviços da CTTU.

