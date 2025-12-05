Obras no Ibura alteram initenrário de 12 linhas de ônibus; veja quais
Ladeira da Cohab, no Ibura, recebe obras de substituição das placas de concreto, previstas no projeto de ampliação da ladeira
Publicado: 05/12/2025 às 18:40
Linhas de ônibus passam por mudança por conta de obras (Foto: Leandro de Santana/DP)
A partir da próxima segunda-feira (8), linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Cohab, no Ibura, Zona Sul do Recife, passarão por mudanças no itinerário devido a obras que são realizadas no local. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a intervenção deve seguir até o fim de janeiro de 2026.
Quatro linhas que sobem a Ladeira da Cohab passaram a girar à esquerda. Em vez de seguir pela Ladeira da Cohab, os ônibus acessarão a BR-101 para alcançar seus destinos em segurança:
- 103 – UR-11/TI Barro
- 134 – Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves
- 138 – TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco
- 144 – UR-04/TI Tancredo Neves
Os novos trajetos passarão pela Via de Acesso à BR-101 e pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano antes de retornarem ao itinerário habitual.
Desvios para linhas que, ao subir a Ladeira da Cohab, giram à direita:
Um total de 12 linhas, incluindo serviços diurnos e bacuraus, também terão alterações e usarão a BR-101 como rota alternativa:
- 102 - TI Santa Luzia/ IBURA
- 120 - Alto Dois Carneiros/ Shopping Recife,
- 131 - UR-02 (BACURAU),
- 132 - TI Tancredo Neves/UR-02 (IBURA),
- 142 - TI Tancredo Neves / Alto Dois Carneiros,
- 145 - Alto Dois Carneiros (BACURAU),
- 4123 - Três Carneiros Baixo (CAIS DE SANTA RITA)
- 4133 - Três Carneiros (CAIS DE SANTA RITA)
- 126 - TI Tancredo Neves/UR-03
- 128 - TI Barro/UR-03
- 141- Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves
- 205 - TI Barro/UR-05
Essas linhas seguirão por vias do Ibura, como Rua Vale do Itajaí, Praça do Ibura e Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, antes de retornarem aos trechos regulares.
Segundo o CTM, os desvios foram planejados para reduzir impactos no deslocamento dos passageiros durante o período das obras. A alteração temporária dos itinerários permite manter a operação com segurança e fluidez, mesmo com a interdição parcial da ladeira.
O órgão recomenda que os usuários fiquem atentos aos novos trajetos e horários, acompanhando as atualizações por meio dos canais oficiais do Consórcio. A previsão é de que as obras sigam até final de janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme o andamento dos serviços da CTTU.