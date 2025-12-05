Obras no Ibura alteram initenrário de 12 linhas de ônibus; veja quais

Ladeira da Cohab, no Ibura, recebe obras de substituição das placas de concreto, previstas no projeto de ampliação da ladeira

Linhas de ônibus passam por mudança por conta de obras (Foto: Leandro de Santana/DP)

A partir da próxima segunda-feira (8), linhas de ônibus que passam pela Ladeira da Cohab, no Ibura, Zona Sul do Recife, passarão por mudanças no itinerário devido a obras que são realizadas no local. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), a intervenção deve seguir até o fim de janeiro de 2026.

Quatro linhas que sobem a Ladeira da Cohab passaram a girar à esquerda. Em vez de seguir pela Ladeira da Cohab, os ônibus acessarão a BR-101 para alcançar seus destinos em segurança:

103 – UR-11/TI Barro

134 – Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves

138 – TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco

144 – UR-04/TI Tancredo Neves

Os novos trajetos passarão pela Via de Acesso à BR-101 e pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano antes de retornarem ao itinerário habitual.

Desvios para linhas que, ao subir a Ladeira da Cohab, giram à direita:

Um total de 12 linhas, incluindo serviços diurnos e bacuraus, também terão alterações e usarão a BR-101 como rota alternativa:

102 - TI Santa Luzia/ IBURA

120 - Alto Dois Carneiros/ Shopping Recife,

131 - UR-02 (BACURAU),

132 - TI Tancredo Neves/UR-02 (IBURA),

142 - TI Tancredo Neves / Alto Dois Carneiros,

145 - Alto Dois Carneiros (BACURAU),

4123 - Três Carneiros Baixo (CAIS DE SANTA RITA)

4133 - Três Carneiros (CAIS DE SANTA RITA)

126 - TI Tancredo Neves/UR-03

128 - TI Barro/UR-03

141- Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves

205 - TI Barro/UR-05

Essas linhas seguirão por vias do Ibura, como Rua Vale do Itajaí, Praça do Ibura e Doutor Benigno Jordão de Vasconcelos, antes de retornarem aos trechos regulares.

Segundo o CTM, os desvios foram planejados para reduzir impactos no deslocamento dos passageiros durante o período das obras. A alteração temporária dos itinerários permite manter a operação com segurança e fluidez, mesmo com a interdição parcial da ladeira.

O órgão recomenda que os usuários fiquem atentos aos novos trajetos e horários, acompanhando as atualizações por meio dos canais oficiais do Consórcio. A previsão é de que as obras sigam até final de janeiro de 2026, podendo haver ajustes conforme o andamento dos serviços da CTTU.

