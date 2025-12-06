Chuvas fortes causam transtornos e prejuízos em Petrolina

De acordo com a Prefeitura de Petrolina, as chuvas na cidade chegaram a 70 mm entre a noite da sexta-feira (5) e a madrugada deste sábado (6).

Equipes da Prefeitura de Petrolina estão trabalhando para reparar os danos materiais causados pelas chuvas. (Reprodução/Instagram)

A cidade de Petrolina, localizada no Sertão de Pernambuco, amanheceu neste sábado com diversas ruas alagadas, após sofrer fortes chuvas na noite da sexta (5), que se estenderam durante madrugada deste sábado (6). Nas redes sociais, diversos moradores registraram o caos provocado pelas águas, chegando a derrubar o forro de gesso de uma das lojas no River Shopping.

Vários carros ficaram presos durante a tempestade, provocando um grande congestionamento na cidade. De acordo com imagens que circulam na internet, o canal da Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio transbordou e até mesmo um jacaré foi visto circulando no Distrito Industrial da cidade em um breve período de trégua das águas.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Petrolina informou que as chuvas na cidade registraram uma média de 55,6 mm, chegando a 70 mm em algumas localidades. De acordo com a publicação, equipes da gestão municipal estão trabalhando durante esta manhã para reparar danos físicos e materiais.

Máquinas estão realizando a desobstrução e abertura de valas para escoar água. Bombas vão ser instaladas na Avenida dos Minérios, Draga na Lagoa do Jatobá e outras localidades.

Para este sábado, a APAC prevê tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e de intensidade fraca durante a tarde e à noite. Ainda assim, a Prefeitura de Petrolina recomenda que os habitantes se mantenham em locais seguros durante este sábado.