Governo lança licitação para obras de requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte

O investimento é de R$3,7 milhões, via Novo PAC; obra será realizada através da Fundarpe

Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O governo de Pernambuco lançou, neste sábado (6), a licitação para contratar a empresa que ficará responsável por executar as obras de requalificação do Largo e do Adro da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda.

O investimento nas obras é de R$ 3,7 milhões. A intervenção será feita através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC.

O prazo estimado para execução é de 15 meses, com vigência contratual de 18 meses. De acordo com o governo estadual, a requalificação deve abranger “um conjunto amplo de melhorias estruturais e urbanísticas”.

O Adro da Igreja é considerado uma área sensível de preservação. Serão realizados o restauro do piso em tijoleiras, a requalificação da mureta histórica, rampas de acessibilidade, pintura da fachada principal e intervenções de recuperação na coberta do templo. Hoje, a estrutura é apontada como comprometida e está interditada.

O projeto prevê ainda a implantação de passeios acessíveis, pavimentação em pedra rachão, drenagem, plantio de grama e mudas arbóreas, instalação de mobiliário urbano e disciplinamento da área de estacionamento.

Também estão incluídos o embutimento das redes aéreas, a construção de muro de arrimo em pedra rachão, melhorias na iluminação e a proteção da borda da encosta.

