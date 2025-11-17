Recife lança licitação para obra que pretende amenizar alagamentos na Zona Sul

Os projetos estão sendo desenvolvidos em etapas, com o objetivo de criar volumes de reservação da água nos pontos críticos de alagamento, bem como diminuir a vazão que chega no Canal da Mauricéia e no Rio Jordão

Os projetos estão sendo desenvolvidos em etapas, com o objetivo de criar volumes de reservação da água nos pontos críticos de alagamento, bem como diminuir a vazão que chega no Canal da Mauricéia e no Rio Jordão (Divulgação/Prefeitura do Recife)

Saiu no Diário oficial do município a licitação para as obras de revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do entorno. A previsão é de um investimentos de R$ 40 milhões. Os serviços fazem parte do plano de ações que para tentar melhorar o escoamento das águas.

Entre os serviços, estão previstos um Parque Linear com 1,2 km de extensão ao longo das margens, com mais de 14 mil metros quadrados de área.

A meta é instalar mesas de jogos, decks, ambientes acessíveis, playground, academia, miniquadra de areia, área de convivência, via para pedestres, área de piquenique e passeios requalificados, com piso tátil e acessibilidade.

Ainda está previsto o revestimento da calha do canal, que passará a medir 9m por 2,1m no trecho da Rua Rio Oceânico. Após a Avenida Jean Emile Favre, o canal será mantido em leito natural, com largura variando entre 10m e 37m. A obra se integra às ações do ProMorar já em andamento na Bacia do Tejipió, como a construção de reservatórios sob pavimento, o alargamento do rio e a implantação de parques alagáveis.

As intervenções receberão recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e beneficiarão um trecho de dois quilômetros do Canal da Mauricéia (também conhecido como Canal da Malária), entre a Rua Rio Oceânico e o final do curso-d’água, que deságua no Rio Tejipió, nas proximidades da comunidade de Dancing Days.

O Canal da Mauricéia foi beneficiado pela construção de três reservatórios sob pavimento pelo ProMorar, nas ruas Itacaré e Itamaracá. O objetivo foi acumular e retardar o fluxo das águas, além de impedir a entrada da maré na rede de microdrenagem, através da instalação de válvulas flap na conexão com o canal. O volume acumulado será lançado por gravidade no Canal da Mauricéia até que sejam construídos os outros reservatórios previstos.

Os projetos estão sendo desenvolvidos em etapas, com o objetivo de criar volumes de reservação da água nos pontos críticos de alagamento, bem como diminuir a vazão que chega no Canal da Mauricéia e no Rio Jordão.