Raquel Lyra admite possível mudança no modelo de concessão da Transnordestina em Pernambuco

Governadora vai buscar mais recursos com o governo federal e afirma que, no futuro, vai "modelar uma nova concessão". Obras da Transnordestina em Pernambuco precisam de R$ 4 bilhões para serem concluídas até 2029

Obras da Transnordestina em Pernambuco estão previstas para serem concluídas em 2029 (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou, nesta terça-feira (18), que deve buscar maior diálogo com o governo federal para aumentar o orçamento previsto e agilizar as obras da Transnordestina em Pernambuco, além de admitir a possibilidade de mudança no modelo de concessão no futuro. A chefe do executivo estadual participou do encerramento da série Conexões Transnordestina, no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Ipojuca (PE).

Raquel Lyra garantiu que o primeiro movimento para ampliar o orçamento para as obras da ferrovia já foi iniciado com o governo por meio de um diálogo com a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. “Vamos sentar para conversar com o ministro Rui Costa (Casa Civil), com o ministro Renan Filho (Ministério dos Transportes), para garantir que o orçamento possa acontecer e que, retomada as obras, com licenciamento e tudo que precisa ter, a gente possa, para o futuro, modelar uma nova concessão. Isso vai permitir que essa obra possa andar de maneira mais rápida e com o investimento privado”, disse.

De acordo com a governadora, o Orçamento da União para 2026 prevê R$ 50 milhões para a obra, mas para a conclusão do serviço seriam necessários cerca de R$ 4 bilhões. No dia 31 de outubro, o edital do primeiro lote (SPS-4), que vai de Custódia a Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, foi lançado com o valor de referência previsto em R$ 415 milhões. A previsão é de que o início das obras aconteça no primeiro trimestre de 2026.

Segundo informações da Sudene, a previsão do Ministério dos Transportes é do lançamento, em 2026, de novos editais para ampliar outros trechos da ferrovia, com investimentos entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão através do PAC. Pernambuco já conta com 179 km concluídos da ferrovia, cerca 38% do total planejado. A conclusão do modal no estado está prevista para 2029.

“Essa é uma obra fundamental e estratégica para o desenvolvimento de Pernambuco e para a infraestrutura logística do Nordeste brasileiro. Nós não seremos competitivos se não garantirmos infraestrutura portuária, aeroportuária, logística, com modal de trens e também rodoviária”, disse. Ainda de acordo com ela, a conclusão da ferrovia também é essencial para garantir competitividade para Pernambuco, principalmente com reforma tributária.

Carta de intenção

Raquel também garantiu que o governo do estado irá entregar a carta de intenções, produzida pelo seminário Conexões Transnordestina, para o governo federal. O documento solicita do governo, por meio da Infra S.A, adequações ao projeto da ferrovia com base nas necessidades das cargas de Pernambuco.

O evento passou por seis cidades do estado, desde julho, com discussões sobre os impactos da conclusão da ferrovia para o estado. A programação do evento foi realizada pelo portal Movimento Econômico, com patrocínio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Porto de Suape.