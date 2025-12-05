O caso ocorrido na Maternidade do Hospital Vasco Lucena, unidade da rede Hapvida, na Boa Vista, área central do Recife, foi exposto nas redes sociais na quarta-feira (3)

Barata é encontrada em pão servido a paciente diabética em maternidade da rede particular do Recife (Reprodução/Redes sociais)

Uma barata foi encontrada dentro do pão servido a uma paciente diabética internada na Maternidade do Hospital Vasco Lucena, unidade da rede Hapvida, na Boa Vista, área central do Recife. O caso veio à tona após uma denúncia publicada nas redes sociais pelo acompanhante de uma gestante, identificado como Everaldo Silva, na quarta-feira (3). O hospital informou que deu início a uma inspeção em todas as áreas, principalmente, no armazenamento de alimentos, onde não teria sido encontrada nenhuma anormalidade.

De acordo com o denunciante, o caso ocorreu no dia 19 de novembro, no segundo dia de internação de uma gestante que havia acabado de dar à luz.

O café da manhã “diet” foi entregue por volta das 5h. Ao abrir a bandeja foi identificado um inseto dentro do pão que acompanhava a refeição, composta também por banana cozida e queijo. Ele registrou o ocorrido em fotos e vídeos e comunicou às enfermeiras de plantão.

Após a reclamação, as profissionais chamaram a cozinha. Uma nutricionista foi ao quarto e recolheu a refeição.

A família alegou que não recebeu esclarecimentos sobre como o alimento foi contaminado e que pretende acionar a Justiça.

O que diz o Hospital

Em nota, o hospital informou que segue os mais rígidos protocolos de segurança alimentar e de higiene, com total cumprimento às normas exigidas pelos órgãos responsáveis. A equipe conta com profissionais de nutrição, supervisão técnica e de monitoramento.

“De imediato, assim que tomou conhecimento do assunto, o hospital deu início a uma inspeção geral em todas as áreas, especialmente no armazenamento de alimentos, não sendo encontrada qualquer não-conformidade. O fornecedor do pão foi notificado e o ocorrido está sendo tratado com transparência e responsabilidade.”

