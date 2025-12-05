Igreja Católica faz novas orientações sobre sexo no casamento

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)

Uma nota doutrinal divulgada no fim de novembro com a aprovação do papa Leão 14 traz nova orientação da Igreja Católica sobre o sexo no casamento monogâmico entre homem e mulher. A principal inovação da doutrina é que o ato sexual passa a ter, para a religião, um significado que vai além da função procriativa.

De acordo com o documento, assinado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, existe uma "finalidade unitiva da sexualidade" e o sexo 'não se limita a assegurar a procriação, mas contribui para enriquecer e fortalecer a união única e exclusiva e o sentimento de pertencimento mútuo'. Agora, é atribuído ao sexo um significado de fortalecimento na relação entre o casal e celebração do amor, não sendo mais considerado somente com o propósito de gerar descendentes, mas incentivado como realizador do "desejo de troca emocional, pelas próprias relações sexuais, mas também pelo diálogo e pela cooperação".

Ainda nas palavras do texto, o "contexto do individualismo consumista pós-moderno" das últimas décadas distorcia a noção da sexualidade, trazendo uma "busca excessiva e descontrolada pelo sexo ou da simples negação da finalidade procriativa da sexualidade".

No mesmo documento, a Igreja também enfatizou a monogamia como regra e destacou o casamento como "um compromisso entre um homem e uma mulher."

