Vida Urbana
Prisão

Pai de santo suspeito de estupros em Lajedo, no Agreste, é preso em São Paulo

O caso passou a ser apurado após a mãe de um adolescente de 13 anos procurar a delegacia ao notar mudanças no comportamento do filho

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 09:25

Polícia Civil de São Paulo/PCSP/Divulgação

Polícia Civil de São Paulo (PCSP/Divulgação)

Um pai de santo identificado como Marconde Oliveira Batista, de 33 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4), em São Paulo, suspeito de abusar sexualmente de fiéis, incluindo adolescentes que frequentam cultos religiosos no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.


De acordo com as investigações, o caso passou a ser apurado após a mãe de um adolescente de 13 anos procurar a delegacia ao notar mudanças no comportamento do filho.


O depoimento do adolescente levou ao surgimento de outros relatos de vítimas que afirmaram ter sido abusadas no terreiro e também em um motel. Ainda segundo a investigação, o suspeito utilizava sua posição de liderança religiosa para coagir as vítimas. A Justiça já havia decretado sua prisão preventiva.


Após ser detido na capital paulista, o homem passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

