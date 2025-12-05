Recife promove Dia D de enfrentamento ao HIV/Aids no sábado (6); saiba mais

A ação integra a programação do Dezembro Vermelho, segundo a prefeitura. A meta é informar os direitos para as pessoas que vivem com HIV e alertar para a importância de fazer a prevenção, diagnóstico

Estima-se que 886 mil pessoas vivam com HIV no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde (Foto: Unsplash/Trust Katsande)

Estão previstas duas ações simultâneas da estratégia PrEPara a Prevenção!.

Elas acontecem no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, na Zona Oeste, e na Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama, na Zona Norte.

Além disso, foram anunciadas testagens rápidas para ISTs em pontos estratégicos nos oito Distritos Sanitários, incluindo unidades de saúde, mercados públicos e a tradicional Festa do Morro da Conceição.

Como será

O PrPEPara a Prevenção! Acontecerá das 8h às 17h. Essa inciativa é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade para o HIV e que, por isso, demandem a profilaxia PrEP.

Esse é um método de prevenção à Aids que consiste na tomada de comprimidos orais, reduzindo o risco de se infectar.

A iniciativa também permite o diagnóstico e o tratamento de outras ISTs, uma vez que oferece preservativos internos e externos e gel íntimo lubrificante e testagem rápida com resultado em até 20 minutos. Em caso positivo, o usuário é acolhido no próprio SAE ou encaminhado a um serviço de referência para o tratamento adequado. O acesso é por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.



Já as ações Vamos Testar!, que visam a ampliação da oferta de testagem rápida para HIV, Sífilis e Hepatites B e C em pontos estratégicos dos Distritos Sanitários, acontecerão paralelamente na USF Santo Amaro II (Santo Amaro), USF+ Bianor Teodósio (Dois Unidos), Mercado Público de Casa Amarela, USF Brasilit (Várzea), CEASA (Curado), USF Djair Brindeiro (Boa Viagem), na Festa do Morro da Conceição e na USF+ Jane Magalhães (Ibura).

Dados

Segundo os dados municipais, 2024 registrou 715 novos casos de HIV e 322 casos de Aids. A análise histórica (2019–2024) mostra avanços importantes: redução de 27,9% nos novos casos de HIV, queda de 11% nas notificações de Aids e diminuição de 14% nos óbitos. O Recife também ampliou a cobertura de testagem no pré-natal (87% em 2024) e elevou o uso de terapia antirretroviral entre gestantes vivendo com HIV, de 78% (2019) para 87% (2024), contribuindo para a redução da transmissão vertical.



Programe-se



PrEPara a Prevenção!

06/12 – SAE Lessa de Andrade – 8h às 17h

06/12 – Policlínica Clementino Fraga – 8h às 17h

13/12 – Policlínica Clementino Fraga – 8h às 17h

20/12 – SAE Gouveia de Barros – 8h às 16h

27/12 – USF Guilherme Robalinho – 8h às 17h



Vamos Testar!

Dia D - 6 de dezembro

DS I – USF Santo Amaro II

DS II – USF Bianor Teodósio

DS III – Mercado Público de Casa Amarela

DS IV – USF Brasilit

DS V – CEASA

DS VI – USF Djair Brindeiro – Boa Viagem

DS VII – Festa do Morro da Conceição

DS VIII – USF Jane Magalhães – UR2