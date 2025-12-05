Intoxicação por metanol: Pernambuco investiga mais uma morte suspeita

O novo óbito suspeito de intoxicação por metanol é de um homem de 31 anos, de Vitória de Santo Antão, que faleceu nesta quinta (4). Pernambuco tem oito casos confirmados, sendo cinco mortes.

Até o momento, Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 5 óbitos e três pacientes que ficaram com sequelas. (Foto: Canva/reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) está investigando a morte de um homem de 31 anos suspeito de intoxicação por metanol. O novo óbito suspeito foi registrado nesta quinta-feira (4), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do estado.

Além desse caso, uma outra notificação suspeita, envolvendo um paciente que recebeu alta no Recife, também foi contabilizada pelo boletim da SES-PE, divulgado nesta quinta (4). Ambos os registros estão sendo investigados.

Até o momento, Pernambuco contabiliza oito casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo cinco óbitos e três pacientes que ficaram com sequelas.

Até o momento, o estado está investigando 14 casos suspeitos relacionados ao uso de metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em Pernambuco, sendo sete pessoas que estão internadas, três pacientes que receberam alta e quatro óbitos.

Ao todo, a SES-PE contabiliza um total de 119 notificações, sendo 114 de Pernambuco e cinco de outros estados (2 em São Paulo, 1 na Paraíba, 1 em Alagoas e 1 na Bahia). Desse quantitativo, 92 casos foram descartados .

Mortes relacionadas à intoxicação por metanol

As duas primeiras mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas intoxicadas por metanol em Pernambuco foram registradas em Lajedo, no Agreste do estado. Uma das vítimas é Celso da Silva, de 43 anos, que deu entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, em 2 de setembro e morreu no dia 9.

O outro óbito foi de Jonas da Silva Filho, de 25 anos, que faleceu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

A terceira morte confirmada foi de uma mulher residente da cidade de Salgueiro, que não teve o nome divulgado. Já a quarta morte confirmada, que também não teve o nome divulgado, foi de uma vítima de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O quinto óbito foi de uma vítima de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, que estava internada em um hospital em Salgueiro, no Sertão do estado. Na época, a SES-PE não havia divulgado o tipo da bebida consumida.