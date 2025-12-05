A seca extrema avança em Pernambuco, segundo levantamento nacional
O monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) mostra avança da seca extrema no Sertão e aparecimento da seca leve em trecho do Agreste
Publicado: 05/12/2025 às 10:07
PE tem 118 cidades em situação de emergência por causa da seca. Foto: Annaclarice Almeida/DP/D.A Press/Arquivo ()
A seca avançou em Pernambuco no mês de outubro. É o que aponta a última atualização do Monitor de Secas, levantamento realizado mensalmente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
Em relação a setembro, o nível de intensidade “Seca extrema” ampliou sua área de atuação no Sertão do estado.
No monitoramento do mês anterior, apenas uma estreita faixa no extremo Sertão tinha a classificação da seca como extrema: toda a divisa com o estado do Piauí e um pequeno trecho com a Bahia, de Araripina a Petrolina.
Neste último monitoramento, área apresenta um avanço na região, chegando a englobar Santa Maria da Boa Vista e Ouricuri.
Outra alteração negativa em relação ao mês de setembro foi o aparecimento da seca com intensidade fraca em trecho do Agreste, na divisa com Alagoas, alcançando parte de Bom Conselho e Águas Belas.