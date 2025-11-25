Sobe para cinco o número de mortes relacionadas à intoxicação por metanol em Pernambuco

Segundo a SES-PE, a vítima é de São Bento do Una, mas estava internada em um hospital de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco

Ao todo, Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 5 óbitos e três que ficaram com sequelas. (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)

Pernambuco confirmou a quinta morte relacionada à intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (24), pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Segundo a SES-PE, a nova vítima é de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, mas estava internada em um hospital em Salgueiro, no Sertão do estado. Ao todo, Pernambuco contabiliza 8 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo 5 óbitos e três que ficaram com sequelas.

Além da nova morte confirmada, que não teve o tipo da bebida consumida divulgada, um novo caso suspeito foi notificado em São José de Belmonte. Com isso, o estado chega a 10 casos em investigação, sendo três óbitos, cinco pacientes que estão internados e outros dois que já receberam alta. Além disso, outros 90 casos foram descartados.

Ao todo, a SES-PE contabiliza um total de 113 notificações, sendo 108 de Pernambuco e 5 de outros estados (2 em São Paulo, 1 na Paraíba, 1 em Alagoas e 1 na Bahia).

Mortes relacionadas à intoxicação por metanol

As duas primeiras mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas intoxicadas por metanol em Pernambuco foram registradas em Lajedo, no Agreste do estado. Uma das vítimas é Celso da Silva, de 43 anos, que deu entrada no Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, em 2 de setembro e morreu no dia 9.

O outro óbito foi de Jonas da Silva Filho, de 25 anos, que faleceu na madrugada do dia 29 de agosto, antes de ser transferido para o HMV.

A terceira morte confirmada foi de uma mulher residente da cidade de Salgueiro, que não teve o nome divulgado. Já a quarta morte confirmada, que também não teve o nome divulgado, foi de uma vítima de Petrolina, no Sertão de Pernambuco.