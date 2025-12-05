Justiça Federal em Pernambuco alerta usuários tentativa de golpe
Por meio de nota postada no site, a JFPE informou que não está realizando nenhum levantamento e que não utiliza o whatsapp para contato, alertando para perigo de golpe
Publicado: 05/12/2025 às 08:50
Prédio da Justiça federal fica no Recife (Foto: Arquivo)
A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) fez um alerta, no site, para quem as pessoas evitem cair em golpes.
A Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) informa que alguns usuários receberam por aplicativo de WhatsApp uma mensagem falsa, solicitando que o usuário envie fotos de notebooks, headsets, telas de softwares e outros detalhes sobre equipamentos de trabalho.
Ainda segundo a JFPE, não está realizando nenhum levantamento e que não utiliza o whatsapp para contato.
“Portanto, os usuários não devem enviar imagens, informações técnicas ou permitir acesso aos seus dispositivos fora dos canais institucionais (chamados via Teams ou telefones institucionais)”, acrescentou.
Em caso de qualquer dúvida ou demanda relacionada à Tecnologia da Informação, procure exclusivamente as vias oficiais da JFPE, como o Sistema de Chamados, ramais internos ou e-mail institucional.