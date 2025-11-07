Gestante de sete meses é morta com tiro na cabeça na área central do Recife

A vítima estava na sua residência, com o companheiro, quando foi surpreendida por um homem armado; o caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro de São José

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher grávida de sete meses foi morta com um tiro na cabeça, na madrugada desta sexta-feira (7), na comunidade conhecida como Favela do Papelão, no bairro de São José, área central do Recife. A vítima foi identificada como Leandra Lins da Silva, de 30 anos.



De acordo com informações preliminares, Leandra estava em casa, no primeiro andar do imóvel, junto ao companheiro, de 19 anos, quando um homem armado chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo contra o casal.



A mulher foi atingida na cabeça e morreu no local. O companheiro foi baleado na mão e conseguiu fugir. O suspeito deixou o local logo após o crime e, até o momento, não foi localizado.



A Polícia Militar isolou a área para o trabalho de perícia realizado pelo Instituto de Criminalística (IC). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



Durante a ação policial, duas bicicletas que seriam roubadas foram apreendidas dentro da residência.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, por meio de nota, que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como homicídio consumado e tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime.

