Motorista que atropelou e matou trabalhador em Boa Viagem tem prisão preventiva decretada

Gabriel Graciliano Queiroz, de 19 anos, confessou ter consumido bebida alcoólica antes dirigir; vítima montava estruturas metálicas em feirinha no Segundo Jardim quando foi atropelada

Delegacia de Boa Viagem (Google Street View/reprodução)

O motorista que atropelou e matou um trabalhador em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, teve prisão preventiva decretada no último sábado (29). Submetido a audiência de custódia, Gabriel Graciliano Guerra Barretto Queiroz, de 19 anos, confessou ter ingerido bebida alcóolica antes de dirigir.

Ele havia sido preso em flagrante por suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), Gabriel dirigia em velocidade superior à permitida na via, derrubando cones de isolamento e invadindo a área de montagem de uma feira.

Nesta área, estava Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, que foi atingido frontalmente pelo carro. Ele morreu no local.

"O próprio custodiado reconhece, em interrogatório, que perdeu o controle do veículo na manobra, que havia ingerido bebida alcoólica no almoço do dia 28/11/2025 e confessa que recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro por receio de que o resultado apontasse embriaguez, o que, somado aos relatos das testemunhas presenciais e ao laudo pericial em elaboração, revela, ao menos em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade", diz a decisão judicial, proferida pela juíza Andréa Calado da Cruz.