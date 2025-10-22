Menino de 9 anos morre ao ser atropelado por caminhão-pipa em Belém do São Francisco

A criança estaria andando de bicicleta quando foi atingida pelo veículo

O menino foi atingido pela traseira do caminhão (Foto: Reprodução)

Um menino de 9 anos morreu após ser atropelado por um caminhão-pipa na tarde desta quarta-feira (22). O caso aconteceu em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco e, segundo informações iniciais, a criança estava andando de bicicleta nas proximidades do cemitério municipal quando foi atingida pelo veículo.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), responsáveis pela perícia e pela remoção do corpo.

A Delegacia de Polícia Civil de Belém do São Francisco ficará responsável pela investigação do caso, apurando as circunstâncias do atropelamento. O motorista do caminhão se apresentou à delegacia da cidade.

