Carro atropela e mata pinscher em Caruaru; motorista foge sem prestar socorro

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge o animal; motorista não parou após o acidente

Cachorro não conseguiu escapar do impacto (Foto: Reprodução)

Um cachorro da raça pinscher morreu após ser atropelado por um carro na terça-feira (7) no bairro Nova Caruaru, em Caruaru, no Agreste. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge o animal, que estava na rua junto a outros cachorros.

O pinscher, chamado Guinho, tinha 6 anos e morreu no local. De acordo com moradores, quatro cães estavam na via no momento do acidente, mas apenas Guinho foi atingido. Os demais não ficaram feridos.

As imagens mostram o momento em que o carro passa pela rua e atinge o animal. Após o atropelamento, o motorista segue sem parar para prestar socorro.