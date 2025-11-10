Obras da Compesa vão alterar parcialmente trânsito no Pina, Zona Sul do Recife, partir desta segunda (10)
Intervenção para implantação da rede coletora de esgoto acontecerá no trecho da Avenida Domingos Ferreira com a Tomé de Gibson
Publicado: 10/11/2025 às 13:45
Trecho do Pina que sofrerá intervenção a partir desta segunda (10) (REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS)
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) retoma, na noite desta segunda-feira (10), as intervenções no Bairro do Pina, Zona Sul do Recife, para a implantação da rede coletora de esgoto no lado oeste da Avenida Domingos Ferreira, no cruzamento com a Rua Tomé Gibson.
As obras vão interditar, das 22h às 5h da terça-feira, duas faixas da Domingos Ferreira, com a Tomé Gibson ficando completamente isolada. Já durante o dia, apenas uma das faixas de cada via ficará interditada.
A previsão é de que as obras sejam concluídas na quinta (13). Em seu perfil no Instagram, a Compesa pede que os motoristas fiquem atentos às sinalizações e sigam as orientações de desvios por vias alternativas.