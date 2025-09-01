Motociclista morre após cair na pista e ser atropelado por caminhão no Grande Recife

Caso aconteceu na altura do KM 87 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O motociclista bateu na traseira de um caminhão, caiu na pista e foi atropelado por outro caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local

Jovem de 26 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do sinistro, próximo ao bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Um motociclista de 26 anos faleceu após cair na pista da BR-101 e ser atropelado por um caminhão, na manhã desta segunda (1°). O caso aconteceu na altura do KM 87 da via, próximo ao bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A principal suspeita é de que o rapaz perdeu o controle após bater na traseira de outro caminhão, o que provocou a queda e o posterior atropelamento.

A vítima, que não teve nome revelado, não estava com garupa no momento do sinistro. Ele morreu antes mesmo da chegada do atendimento médico, segundo informações repassadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas dos caminhões envolvidos realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML), estiveram no local. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de registro do caso está em andamento.