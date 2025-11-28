Mãe de adolescente envolvido em assalto a entregador por aplicativo manda devolver a bicicleta

O assalto aconteceu na quarta-feira (26), na Rua Francisco Cunha, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Adolescentes com farda de escola pública roubam bicicleta de entregador por aplicativo em Boa Viagem (Reprodução redes sociais)

"Eu queria que ele viesse para se entregar, para pagar pelo erro", disse a mãe do adolescente de 16 anos envolvido no roubo da bicicleta de um entregador por aplicativo no bairro de Boa Viagem. De acordo com as informações, a mãe de um dos adolescentes compareceu ao Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), na Madalena, para devolver o veículo.

O assalto aconteceu na quarta-feira (26), na Rua Francisco Cunha, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O entregador, identificado como Gabriel, havia finalizado uma entrega e voltava para a bicicleta quando foi abordado pelos adolescentes, de 14 e 16 anos, que usavam fardas da rede estadual e portavam facas. Eles fugiram levando o veículo.

A mãe do adolescente de 16 anos afirmou, em entrevista à TV Guararapes, que soube do caso por vídeos enviados por familiares. Segundo ela, o filho foi identificado imediatamente.

"Foi pelos vídeos, minha família me mandando pelo Zap. Eu disse: ‘É ele mesmo’. Todo mundo reconheceu", relatou. Ela disse ter ligado para o filho, que confirmou a participação no roubo: “Ele disse que já sabia o que eu queria. Disse: ‘Eu fiz mesmo e não vou me entregar’”, relatou.

Ela contou que pediu a devolução da bicicleta e que o filho enviou outra pessoa para entregar o veículo. Além disso, afirmou que desejava que ele comparecesse à delegacia. “ Meu filho não precisa fazer isso. Mesmo que eu não dê a minha, eu tiro de mim para dar a ele.”

Segundo a mãe, o filho estava fora de casa há duas semanas e já havia sido apreendido anteriormente, após ser flagrado fumando maconha. Ainda de acordo com o relato, a repercussão do caso afetou a família do outro adolescente. “A comunidade não aceitou. A mãe dele perdeu a casa. Botaram ela para fora. Disseram que não aceitavam isso na comunidade, porque a vítima é um trabalhador.”

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada pelo 19º Batalhão e que mantém patrulhamento contínuo na área de Boa Viagem, com o objetivo de prevenir ações criminosas e assegurar a tranquilidade da comunidade.

"Adicionalmente, estão sendo avaliadas medidas estratégicas para reforçar a presença policial na área", destacou a corporação.