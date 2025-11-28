Metrô do Recife parado: estações da Linha Centro ainda estão fechadas

Na manhã desta sexta (28), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBT) publicou nas redes sociais uma nota, informando que o problema na rede aérea, identificado entre as estações Mangueira e Santa Luzia, na Linha Centro, na manhã de quinta (27), ainda não foi totalmente solucionado

Metrô do Recife tem furto de 1,2 km de cabos e 30 vidros quebrados em menos de 10 meses (Fotos: Rafael Vieira)

Os mais de 100 mil passageiros que usam a Linha centro do Metrô do Recife ainda vão ter que esperar para voltar a contar com o sistema ferroviário.

Na manhã desta sexta (28), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) publicou nas redes sociais uma nota, informando que o problema na rede aérea, identificado entre as estações Mangueira e Santa Luzia, na Linha Centro, na manhã de quinta (27), ainda não foi totalmente solucionado.

“Por esse motivo, a operação comercial foi iniciada hoje (28), às 5h, apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada”, disse o comunicado.

Ao todos, 19 estações estão fora de operação.

Por causa da paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou, ontem, que deflagrou uma operação especial para tentar amenizar os impactos provocados pela falta dos trens nos Ramais de Camaragibe e de Jaboatão, que integram a Linha Centro.

Diante da suspensão do serviço, o CTM passou a operar linhas emergenciais para garantir o deslocamento dos passageiros. Para atender a demanda, foram ativadas as seguintes linhas especiais: 2481 – TI Camaragibe / TI TIP, 238 – TI Jaboatão / TI Barro e 858 – TI Joana Bezerra / TI Afogados / TI Barro.



.