Estado lança guia para enfrentamento do racismo institucional e práticas de comunicação inclusivas

"Guia Antirracismo de A a Z" busca ampliar o entendimento sobre conceitos relacionados à raça, representação, linguagem e responsabilidade institucional

Sede da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (DIVULGAÇÃO/SJDH)

Foi lançado nesta quinta-feira (28), na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco, o “Guia Antirracista de A a Z”. O material produzido pelo governo do estado é uma ferramenta orientadora para práticas de comunicação inclusivas, responsáveis e alinhadas ao enfrentamento do racismo institucional. O material já está disponível para download no site oficial da secretaria.

O lançamento foi realizado durante o Letramento Racial para Assessores de Comunicação do Governo do Estado, uma formação voltada a qualificar o trabalho das equipes de comunicação pública e ampliar o entendimento sobre conceitos relacionados à raça, representação, linguagem e responsabilidade institucional.

“Mais do que um material de apoio, ele representa uma mudança de postura, que orienta práticas, decisões e políticas públicas para serem, de fato, inclusivas e justas. Queremos que cada pessoa que trabalha no governo reconheça seu papel na promoção da equidade racial e na construção de relações institucionais mais humanas e responsáveis com a população pernambucana”, disse a secretária.

O guia reúne explicações, definições e orientações práticas organizadas de A a Z, oferecendo uma referência acessível e didática para profissionais de comunicação e demais servidores. A proposta é padronizar condutas, ampliar a sensibilidade racial e contribuir para uma comunicação pública mais justa e representativa.

“O guia apresentado e lançado para os assessores apresenta a importância de estarmos reforçando os conceitos, expressões e palavras que devemos utilizar no dia a dia”, registrou o secretário de Comunicação, Rodolfo Costa Pinto. Para Juliano Cabral, repórter da TV Pernambuco, o guia é fundamental na comunicação.