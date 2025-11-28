Mulher é morta a facadas pelo companheiro dentro de bar em Goiana, na Mata Norte

Crime foi provocado por uma suposta traição do companheiro; o caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27), dentro de um bar no Trevo de Tejucupapo, no município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma mulher identificada como Jeane Josefa da Silva, de 40 anos, foi assassinada pelo companheiro com golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (27), dentro de um bar localizado no Trevo de Tejucupapo, município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à polícia, Jeane foi morta após descobrir uma traição do companheiro e arremessar o celular dele contra a parede. Após o desentendimento, o casal entrou em luta corporal e a vítima foi atingida pelos golpes de faca. Ela morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil (PCPE). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a PCPE informou que o caso de feminicídio está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Goiana. “As diligências foram iniciadas e seguem até a elucidação do crime”, destacou a corporação.