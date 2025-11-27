O caso aconteceu nesta quarta-feira (26), na Rua Francisco Cunha, no Bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Adolescentes com farda de escola pública roubam bicicleta de entregador por aplicativo em Boa Viagem (Reprodução redes sociais)

Um entregador por aplicativo teve a bicicleta roubada, nesta quarta-feira (26), por dois adolescentes que vestiam a farda da rede estadual de ensino. O caso aconteceu na Rua Francisco Cunha, no Bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que a vítima tinha finalizado uma entrega e seguia em direção a bicicleta, quando foi abordado pelos suspeitos, armados com facas.

Após intimidar o entregador, ambos envolvidos fugiram do local com o veículo. Segundo informações extraoficiais, os adolescentes têm idade entre 14 e 16 anos e seriam primos.

Por meio de nota, a Polícia Militar do Estado informou que a ocorrência foi registrada pelo 19º Batalhão e que mantém patrulhamento contínuo na área de Boa viagem, com o objetivo de prevenir ações criminosas e assegurar a tranquilidade da comunidade.

"Adicionalmente, estão sendo avaliadas medidas estratégicas para reforçar a presença policial na área", destacou a corporação.

A reportagem do Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação do Estado, mas não teve retorno.

