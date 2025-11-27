Adolescentes com farda de escola pública roubam bicicleta de entregador por aplicativo em Boa Viagem
O caso aconteceu nesta quarta-feira (26), na Rua Francisco Cunha, no Bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Publicado: 27/11/2025 às 10:08
Adolescentes com farda de escola pública roubam bicicleta de entregador por aplicativo em Boa Viagem (Reprodução redes sociais)
Um entregador por aplicativo teve a bicicleta roubada, nesta quarta-feira (26), por dois adolescentes que vestiam a farda da rede estadual de ensino. O caso aconteceu na Rua Francisco Cunha, no Bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que a vítima tinha finalizado uma entrega e seguia em direção a bicicleta, quando foi abordado pelos suspeitos, armados com facas.
Após intimidar o entregador, ambos envolvidos fugiram do local com o veículo. Segundo informações extraoficiais, os adolescentes têm idade entre 14 e 16 anos e seriam primos.
Por meio de nota, a Polícia Militar do Estado informou que a ocorrência foi registrada pelo 19º Batalhão e que mantém patrulhamento contínuo na área de Boa viagem, com o objetivo de prevenir ações criminosas e assegurar a tranquilidade da comunidade.
"Adicionalmente, estão sendo avaliadas medidas estratégicas para reforçar a presença policial na área", destacou a corporação.
A reportagem do Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação do Estado, mas não teve retorno.