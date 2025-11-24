Dupla é presa com mais de R$ 27 mil sem origem declarada e porções de droga no Recife

Segundo denúncias recebidas pela PRF, o carro onde os dois homens estavam é suspeito de ser utilizado para roubo de carga

Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. (Foto: Divulgação / PRF)

Dois homens que estavam em um carro com R$ 27,4 mil sem origem declarada foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Além da quantia de dinheiro, foram apreendidas três porções de maconha.

Segundo a PRF, policiais realizavam uma fiscalização na rodovia neste domingo (23), quando avistaram um carro trafegando com velocidade acima do normal. Ao abordar o automóvel, os ocupantes admitiram que estavam consumindo maconha. Após a primeira verificação, foram encontrados cerca de R$5 mil.

O motorista, inicialmente, alegou que havia sacado no sábado (22) o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Porém, após uma busca detalhada, foram encontrados mais R$22 mil embaixo do tapete e atrás do banco do veículo.

Além dos pertences apreendidos, o motorista era inabilitado e o carro estava com o licenciamento atrasado. A PRF também descobriu, a partir de denúncias, que o veículo é suspeito de ser utilizado para roubo de carga.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Na Delegacia, o motorista alegou que não sabia que havia dinheiro no veículo. Já o passageiro tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo de veículo.