Operação prende dois suspeitos envolvidos em roubos a cargas de perfume no Grande Recife

Segundo as investigações, os dois suspeitos integram uma associação criminosa especializada em roubos contra transportadoras de perfumes de uma grande empresa nacional

Durante a operação, foram apreendidos diversos perfumes que reforçam a responsabilização penal dos investigados (Foto: Divulgação / PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu dois mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar contra dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em roubos contra transportadoras de perfumes de uma grande empresa nacional.

As prisões aconteceram dentro da Operação SILLAGE, deflagrada nesta terça-feira (16) pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda (7ª DESEC/DIM).

Segundo as investigações, ambos os suspeitos, de 28 e 30 anos, integravam um grupo de roubo de cargas que atuava de forma reiterada em diversas cidades do Grande Recife.

Segundo a PCPE, os roubos eram praticados mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.

Ainda conforme a PCPE, foram reunidos diversos elementos probatórios que fundamentaram as medidas judiciais cumpridas na operação.

Além disso, durante a operação, foram apreendidos diversos perfumes que reforçam a responsabilização penal dos investigados.

Os dois suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional. Segundo a PCPE, as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos nas ações criminosas.

A ação policial, que teve coordenação da Delegada Euricélia Nogueira, contou com a participação de equipes da 24ª Delegacia do Varadouro, da Delegacia de Peixinhos e da Delegacia de Rio Doce.

O nome SILLAGE, que intitula essa Operação de Polícia Judiciária (OPJ), foi escolhido pois a sua tradução do francês significa rastro de perfumes.