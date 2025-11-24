Termina quarta (26) inscrição para seleção simplificada do Hospital Veterinário do Recife

São 41 vagas, com salários chegando a R$ 5.800,00; a inscrição para seleção simplificada é feita pelo portal Conecta Recife

Prefeitura do Recife abre processo seletivo com 41 vagas para o Hospital Veterinário (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

Últimos dias para a inscrição na seleção pública simplificada da Prefeitura do Recife visando o preenchimento de vagas para o Hospital Veterinário do município. Os interessados têm apenas até a próxima quarta-feira (26) para se inscrever pelo portal Conecta Recife.

Ao todo serão 41 vagas de emprego para os cargos de veterinário, auxiliar veterinário, além de técnico em radiologia e imageonologia, com salários chegando a R$ 5.800,00.

Do total das vagas, 30% são reservadas para pessoas indígenas e negras, e 10% para os candidatos com deficiência.

Para mais informações e inscrição na seleção simplificada é só acessar o link do Conecta Recife.

