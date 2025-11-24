Criança morre após fogão tombar em casa; mãe havia saído para comprar comida

De acordo com informações preliminares, a mãe havia saído para comprar comida e deixou as filhas gêmeas sozinhas em casa, sem a supervisão de um responsável.

Matéria atualizada às 09:58 da manhã.

Uma criança de um ano e 11 meses morreu após abrir a tampa do forno, escalar o eletrodoméstico e ter o fogão tombado sobre ela. O caso ocorreu neste domingo (23), na Avenida Asa Branca, na Segunda Etapa de Rio Doce, em Olinda.

De acordo com informações preliminares, a mãe havia saído para comprar comida e deixou as filhas gêmeas sozinhas em casa, sem a supervisão de um responsável. Pouco depois da saída, o fogão tombou e caiu sobre a menina.

A criança foi encontrada sem vida pela própria mãe, que chegou a levá-la até a casa da avó. A família não quis se manifestar sobre o caso até o momento.

Na manhã desta segunda-feira (24), a residência permanecia fechada. Vizinhos relataram que não é possível saber se a casa foi trancada antes ou depois da ocorrência.

Segundo a Polícia Científica, foram identificadas lesões no tórax e na cabeça compatíveis com a queda do fogão. A perícia realizou uma simulação no local e confirmou a dinâmica do acidente.

Mãe deixava gêmeas sob cuidado do irmão de 4 anos

Uma vizinha informou que a mãe costumava deixar as gêmeas aos cuidados do irmão mais velho, um menino de quatro anos que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, na madrugada desta segunda (24), por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, a morte a esclarecer sem indício de crime, que vitimou a menina. As investigações já foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento do ocorrido.

