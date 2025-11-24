Apac prevê semana com possibilidade de chuva fraca na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata
Conforme último boletim da Apac, o Agreste e o Sertão de Pernambuco não terá chuva até a próxima sexta (28)
Publicado: 24/11/2025 às 08:16
Quarta-feira com chuva fraca na RMR, Mata, Agreste e Noronha. Foto: Ivan Dantas/ DP ()
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê uma semana com chuva fraca para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata sul. Segundo o último boletim publicado, não deve chover no Agreste e no Sertão do estado.
A previsão da Apac vai desta segunda (24) à sexta-feira (28). O acumulado de água decorrentes das chuvas varia entre 2mm e 10mm.