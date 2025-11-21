Polícia investiga se jovem que teria sido morta a mando da mãe foi estuprada

Allani Rayane Santos, de 24 anos, foi torturada e morta na casa onde morava, em Caruaru, no Agreste. A morte dela foi encomendada pela própria mãe da jovem por conta de uma herança. A polícia investiga se Allani foi estuprada antes de morrer

Allani Rayane Santos foi torturada antes de morrer (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A jovem Allani Rayane Santos, de 24 anos, pode ter sofrido violência sexual antes de morrer, na última segunda (17), em Caruaru, no Agreste. Allani foi torturada pelo padrasto, Josemi José de Santana Filho, de 32 anos, a mando da própria mãe, Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42, por conta de uma herança. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) segue investigando o caso.

Na decisão judicial que decretou a prisão preventiva de Josemi e Andrea na última quarta (19), o Juiz Altino Conceição da Silva apontou que “existe a suspeita de ‘relação sexual prévia ou estupro’, conforme Boletim de Identificação de Cadáver”.

Josemi foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e Andrea foi recolhida à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.

Em resposta ao Diario, a PCPE afirmou que o caso segue em investigação e que “mais informações serão repassadas em momento oportuno”.

Relembre o caso

Allani Rayane dos Santos, de 24 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava em Caruaru, no Agreste, na última segunda (17). O corpo tinha sinais de agressão e tortura. O principal suspeito do crime é Josemi José de Santana Filho, de 32 anos. Ele foi preso em flagrante e confessou que matou Allani a mando da mãe dela, Andrea Maria dos Santos da Silva, de 42, que também foi detida.

De acordo com o delegado Eric Costa, que acompanha o caso, o suspeito alegou que a mãe de Allani desejava ter acesso à herança que a menina recebeu. A jovem teria herdado imóveis e uma quantia em dinheiro.

“Trata-se de uma herança que ela recebeu do avô materno e de imóveis que pertenciam tanto à vítima quanto à mãe. Eles também estavam sendo objeto de disputa”, disse o delegado em entrevista ao Diario na última terça (18).

Depoimento

Em depoimento, Josemi afirmou que a mãe da jovem tinha prometido que os dois venderiam os bens da vítima, fugiriam para outro estado e começariam uma vida nova. A informação foi obtida pelo Diario de Pernambuco.

Segundo a investigação, Josemi foi a última pessoa a ser vista na casa da jovem. Em interrogatório, ele declarou que Andreia tinha planos de fugir para São Paulo e “ficava jogando na sua cabeça que havia muito dinheiro envolvido e que poderiam começar uma nova vida, abrir um restaurante noutra cidade e recomeçar”.

O suspeito também disse que “havia discórdia” entre mãe e filha por conta do aluguel de um imóvel em Santo Amaro, no Recife, cuja propriedade havia sido transferida para o nome da jovem. “A revolta de Andreia foi totalmente esta, porque com o dinheiro deste aluguel ela usava para farras e se divertir”, diz trecho do depoimento.

De acordo com o depoimento, por conta disso, a mãe de Allani teria pedido para que ele “tirasse a filha de cena” para que pudessem ficar com o dinheiro da herança que receberam do avô.

