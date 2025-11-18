Mãe é apontada como mandante da morte da própria filha por conta de herança, em Caruaru

Allani Rayane Santos, de 24 anos, foi amarrada a uma cadeira e torturada até a morte pelo companheiro da mãe, que confessou o crime à polícia

Alane Rayane Santos foi torturada antes de morrer (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O suspeito de torturar e assassinar Allani Rayane Santos, de 24 anos, em Caruaru, no Agreste, disse em depoimento à Polícia Civil que os crimes foram encomendados pela mãe da jovem, com quem ele mantinha um relacionamento. A motivação do crime, ocorrido na segunda-feira (18), seria uma herança deixada pelo avô da vítima.

De acordo com o delegado Eric Costa, que acompanha o caso, o suspeito alegou que a mãe de Allani desejava ter acesso à herança que a menina recebeu. A jovem teria herdado imóveis e uma quantia em dinheiro.

“Trata-se de uma herança que ela recebeu do avô materno e de imóveis que pertenciam tanto à vítima quanto à mãe. Eles também estavam sendo objeto de disputa”, complementa o delegado em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Allani foi amarrada a uma cadeira em um quarto e torturada, enquanto o suspeito a obrigava a realizar transações financeiras para a conta da companheira. Após se recusar a repassar o dinheiro, a jovem foi esfaqueada e agredida, tendo afundamento de um dos olhos.

“O suspeito utilizou uma inchadinha de jardim para cometer o crime e uma faca. A gente está tentando localizar esses objetos”, afirmou Eric Costa. Diante dos depoimentos coletados, a Polícia Civil está lavrando o auto de prisão em flagrante contra ambos.

O crime aconteceu no Residencial Neusa Garcia, na Rua Pinheiro. A residência foi isolada pela equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).