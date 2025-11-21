CPRH: apenas seis praias do litoral de Pernambuco são impróprias para banho
Novo boletim de balneabilidade das praias pernambucanas confirma tendência de aumento das praias próprias para banho e recreação
Publicado: 21/11/2025 às 08:40
Praia de Maracaípe, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)
O boletim semanal da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) manteve a tendência de redução do número de praias impróprias para o banho no litoral de Pernambuco. Segundo a última publicação, nesta sexta-feira (21), apenas seis localidades, dentre 27, receberam o veto.
Por exemplo, no boletim do dia 5 de setembro, as praias impróprias eram 17, contra 10 próprias. Pouco menos de três meses, período que coincide com o fim do período chuvoso e chegada do verão, o placar é de 21 a 6 a favor do trecho do litoral indicado para o banho.
A Praia do Janga, em Paulista, de Rio Doce e do Carmo, em Olinda, do Pina, no Recife, a de Suape e de Gaibú, no Cabo de Santo Agostinho, são não recomendadas para banho e recreação pela CPRH.
Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:
A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).
Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.
O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.
Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).
Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:
Imprópria
Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista
Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda
Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda
Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife
Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho
Própria
Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá
Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá
Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá
Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu
Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista
Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista
Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda
Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife
Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife
Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes
Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes
Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, Cabo de Sto. Agostinho
Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca
Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca
Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré
Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré
Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande