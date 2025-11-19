"Acabou com a vida de toda a família": confeiteira é sepultada na Várzea, na Zona Oeste do Recife
O corpo da confeiteira Thaissa Melo, de 21 anos, foi enterrado na manhã desta quarta (19), na Várzea, na Zona Oeste do Recife. O ex-companheiro Henryque Cassiano da Silva foi preso em flagrante suspeito de feminicídio
Publicado: 19/11/2025 às 12:13
Corpo da confeiteira Thaissa foi sepultado na manhã desta quarta (19) (CADU SILVA/DP)
Sob forte comoção, o corpo de Thaissa Melo, de 21 anos, foi sepultado na manhã desta quarta (19), no Cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A jovem confeiteira foi encontrada morta, nesta terça (18), dentro da casa do ex-companheiro, também na Várzea.
A família e amigos de Thaissa estão muito abalados, e inconformados, com a morte da jovem de uma forma tão brutal.
“Ele dilacerou uma família inteira, ele corrompeu Pernambuco todo. Ele acabou com a vida de toda a família, tenho certeza. Todo mundo hoje está despedaçado, todo mundo perdeu um pedaço de si”, desabafou uma prima de Thaissa, que não quis se identificar.
“Estamos desacreditados que ele conseguiu cometer tal atrocidade, porque ele foi muito frio e muito calculista. A gente só quer justiça, nada mais. Justiça por Thaissa, porque foi covarde, cruel e monstruoso demais o que foi feito com ela”, completou.