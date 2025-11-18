Mulher é morta a tiros e encontrada amarrada dentro de casa em Caruaru
O corpo foi localizado dentro da própria casa na tarde desta segunda-feira (17), no Residencial Neusa Garcia, na Rua Pinheiro, em Caruaru, no Agrestes de Pernambuco
Publicado: 18/11/2025 às 07:32
A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)
Uma mulher identificada como Alane Rayane Santos, de 24 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa na tarde desta segunda-feira (17), no Residencial Neusa Garcia, na Rua Pinheiro, em Caruaru, no Agrestes de Pernambuco. O corpo foi localizado com as mãos amarradas e apresentava múltiplos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
De acordo com a primeira perícia realizada no local, o cenário indicava que Alane Rayane havia sido vítima de violência intensa antes da morte. A Polícia Civil não desconsidera a possibilidade de feminicídio.
Os Investigadores acreditam que a vítima tentou se defender e entrou em confronto com o autor ou autores do crime, devido aos sinais de luta no local.
A residência foi isolada pela equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a PCPE informou que o caso está sob a responsabilidade da 19ª Delegacia de Homicídios de Caruaru. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou.