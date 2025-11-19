Homem é assassinado com 30 tiros no Agreste de Pernambuco

Uma outra pessoa também foi atingida por pelo menos seis disparos; o caso aconteceu em plena luz do dia desta terça-feira (18), nas Casas Populares, no Município de Jupi

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem identificado como Vinícius dos Santos Silva, de 26 anos, foi assassinado com cerca de 30 disparos de arma de fogo na manhã desta terça-feira (18), nas Casas Populares, em Jupi, no Agreste de Pernambuco. De acordo com as informações, uma segunda pessoa foi atingida por pelo menos seis tiros.

Segundo testemunhas, três suspeitos chegaram ao local em um carro branco. Dois deles desceram armados com pistolas e efetuaram os disparos contra Vinícius, que morreu antes da chegada do socorro.

A segunda vítima, identificada como Rosenildo da Silva, de 50 anos, foi atingida por seis disparos. Ele foi levado para uma unidade de saúde do município e, em seguida, encaminhado ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para perícia do Instituto de Criminalística. O corpo de Vinícius foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de Homicídio Consumado está sob a responsabilidade da Delegacia de Jupi. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", pontuou.