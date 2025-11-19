Mãe suspeita de mandar matar a filha por disputa por herança é presa em Caruaru

A mãe da vítima foi detida após prestar depoimento e apresentar versões consideradas contraditórias pela investigação

Alane Rayane Santos foi torturada antes de morrer (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A mãe de Allani Rayane Santos, de 24 anos, encontrada morta dentro da casa onde morava no Residencial Neusa Garcia, em Caruaru, foi presa nesta terça-feira (18), acusada de ser a mandante do assassinato da própria filha, após disputa por herança. A mulher foi identificada como Andrea Maria dos Santos.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, Andrea foi detida após prestar depoimento e apresentar versões consideradas contraditórias pela investigação.

Segundo o delegado Eric Costa, responsável pelo caso, a mudança sucessiva de relatos reforçou a suspeita de que ela teria encomendado o crime ao próprio companheiro, preso horas antes.

O homem, identificado como executor, confessou à polícia que manteve um relacionamento com Andrea e que a morte de Allani teria sido ordenada por ela.

Ele afirmou que a motivação seria o acesso à herança que a jovem havia recebido do avô materno, imóveis e dinheiro que estavam em disputa entre mãe e filha.

Em depoimento, o suspeito relatou que foi até a casa de Allani com o pretexto de realizar um trabalho religioso. No imóvel, amarrou a jovem a uma cadeira e a torturou para que realizasse transferências bancárias para a conta de Andrea.

Após a vítima se recusar, ele a matou usando uma faca e uma pequena enxada de jardim. Os objetos ainda não foram encontrados.

A perícia apontou que a jovem sofreu agressões graves, incluindo o afundamento de um dos olhos.

O local do crime foi isolado pelo 4º Batalhão da Polícia Militar e periciado pelo Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Através de nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou a prisão em flagrante da suspeita.

