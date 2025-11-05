Advogado Carlos Gil Rodrigues Filho toma posse como desembargador do TJPE
Publicado: 05/11/2025 às 09:57
Posse do advogado Carlos Gil Rodrigues Filho será no Salão Nobre do Palácio da Justiça (Foto: Ivaldo Reges / Inova Propaganda)
O advogado Carlos Gil Rodrigues Filho, escolhido na segunda-feira (3) como desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), toma posse nesta quarta-feira (5).
A solenidade, segundo o TJPE, será às 16h30, no Salão Nobre do Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, no centro da capital pernambucana.
O advogado Carlos Gil Rodrigues compôs a lista tríplice eleita pelos desembargadores, ficando com 44 votos. Diana Câmara também obteve 44, enquanto que Adriana Caribé registrou 30.
Os três nomes foram entregues a governadora Raquel Lyra (PSD) pelo presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, no Palácio do Campo das Princesas. Carlos Gil também participou da reunião e foi comunicado pessoalmente da decisão.
Raquel Lyra destacou o currículo do futuro desembargador. “Seu currículo e sua trajetória credenciam ele para ocupar o cargo. Já foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral e agora sua nomeação será publicada no Diário Oficial de amanhã, para que, pelos próximos tempos, representar o Poder Judiciário. A única coisa que eu pedi a ele foi que honrasse as melhores tradições dos juristas e do povo pernambucano, respeitando a nossa Constituição, a nossa história e os nossos valores”, relatou.