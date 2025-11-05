Homem é flagrado espancando mulher com pelo menos 20 socos na Zona Norte de Recife

Câmeras de segurança registraram o momento das agressões. Informações preliminares apontam que os dois estariam se relacionando por volta de uma semana.

Agressões aconteceram na Rua Paraisópolis, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher de 24 anos foi agredida com pelo menos 20 socos por um homem, de 20 anos, na Rua Paraisópolis, em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Informações preliminares apontam que os dois estariam se relacionando por volta de uma semana.

Câmeras de segurança registraram o momento das agressões, que aconteceram no sábado (1º). Nas imagens, é possível ver o suspeito, identificado apenas como Rodrigo, desferindo uma sequência de socos contra a vítima, que cai no chão e tenta se defender.

Após o suspeito parar as agressões, registradas por volta das 23h13, à vítima conseguiu se levantar e fugir do local do crime. O suspeito também saiu da localidade.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia da Mulher como lesão corporal por violência doméstica.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, finalizou a nota da corporação.