Metrô do Recife: Justiça do Trabalho propõe fim da greve a partir de quinta-feira (6)

Metrô em Recife (Nivaldo Fran/DP)

A greve dos metroviários de Pernambuco, que já dura dois dias, poderá ser encerrada na quinta-feira (6), caso a classe acate a sugestão da Justiça do Trabalho de retomar as atividades depois que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) analise o plano emergencial elaborado pela entidade sindical. A sugestão foi feita durante uma reunião de conciliação na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRF-6) nesta terça-feira (4).

A proposta da Justiça do Trabalho será votada em uma assembleia promovida pelos metroviários às 18h da quarta-feira (5). Além do encerramento da greve, também foi proposto que os dias parados não sejam descontados dos trabalhadores.

“Conversei com as partes e é certo para todos que algo precisa ser feito. E nós estamos aqui para mediar e conseguir uma solução possível para todos. Compreendo as dificuldades financeiras, mas me preocupo com a segurança das pessoas", afirmou o vice-presidente do Regional, desembargador Eduardo Pugliesi, que coordenou a reunião.

O Diario de Pernambuco apurou que as negociações para encerramento da greve já duram 48 horas e que representantes da CBTU de Brasília também participam das discussões para retomada dos serviços do Metrô do Recife.

Greve

O Metrô do Recife enfrenta problemas frequentes que incluem falhas técnicas, roubos, furtos e riscos à segurança de funcionários e passageiros. O movimento grevista ganhou força após um incêndio em um dos trens, ocorrido recentemente. O incidente não deixou feridos devido à ação rápida do maquinista, de outros metroviários e de passageiros que ajudaram na evacuação do vagão parcialmente destruído.

De acordo com o SindMetro-PE, a decisão pela greve foi tomada após meses de tentativas frustradas de negociação com o governo federal e com a CBTU, responsável pela operação do sistema. A entidade também se posiciona contra a possibilidade de concessão do metrô à iniciativa privada.

Com a paralisação, todas as 37 estações do Metrô do Recife permanecem fechadas, afetando cerca de 160 mil usuários na Região Metropolitana. Para amenizar os impactos, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) reforçou a frota de ônibus e criou três linhas emergenciais, adicionando 80 veículos à operação.

Ainda assim, o reforço não tem sido suficiente para atender à demanda, principalmente nos pontos de integração entre ônibus e metrô, cujo tempo máximo de validação é de duas horas.

