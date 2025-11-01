Ramal Camaragibe do Metrô do Recife volta a funcionar após uma semana do incêndio em um trem

Segundo a CBTU comunicou no começo da manhã deste sábado (1º), as operações voltaram a ser realizadas às 5h

Incêndio em composição do Metrô do Recife. (Reprodução/Instagram/@igoravozdopovo)

Uma semana após um trem pegar fogo entre as estações Curado e Alto do Céu, o ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar, no começo da manhã deste sábado (1º), como divulgou a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) no seu perfil do Instagram:

"A CBTU Recife informa que a operação no ramal Camaragibe foi normalizada às 5h deste sábado (01). Todas as estações encontram-se abertas.”.



O incidente aconteceu no sábado (25). Um trem da Linha Centro pegou fogo quando estava entre as estações do Curado e Alto do Céu.



Os passageiros precisaram sair às pressas, deixando para trás alguns pertences consumidos pelo fogo. Um vagão ficou total destruído e outros dois chegaram a ser atingidos.

