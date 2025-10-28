Sindmetro-PE convoca assembleia para votar sobre greve e paralisar Metrô do Recife após incêndio

Ramal Camaragibe do Metrô do Recife está sem funcionar há dois dias por conta de incêndio

Incêndio em composição do Metrô do Recife. (Reprodução/Instagram/@igoravozdopovo)

Mais uma assembleia do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) está marcada. Na quinta-feira (30), os funcionários se reúnem na Praça de Greve, localizada na Estação Central do Metrô do Recife, para discutir a segurança dos usuários, cobrar a liberação imediata de recursos federais para melhorias urgentes no sistema de transporte e deliberar sobre um possível indicativo de greve.

A convocação acontece após o incidente registrado no último sábado (25), quando um trem da Linha Centro pegou fogo entre as estações Curado e Alto do Céu. Na ocasião, passageiros tiveram que deixar os vagões às pressas enquanto viam os equipamentos sendo consumidos pelas chamas. Um vagão ficou destruído e outros dois foram atingidos.

Para o Sindmetro-PE, o episódio evidencia a situação crítica em que se encontra o Metrô do Recife. O sindicato cobra providências imediatas do presidente Lula e do Ministério das Cidades, liderado pelo ministro Jader Barbalho Filho, responsáveis pela gestão do sistema metroviário.

“O que aconteceu no sábado foi a gota d’água. Estamos em estado de greve. Fizemos uma audiência pública em Brasília, conversamos com a liderança, e queremos agora uma conversa direta com o presidente Lula. Não adianta mais falar com ministro nenhum, queremos falar com o presidente”, afirma o presidente do Sinmetro, Luiz Soares.

Ele destaca que a assembleia marcada para a quinta-feira é mais uma tentativa de chamar a atenção do governo federal para que o sistema receba um investimento imediato. “Já estamos mobilizando toda a categoria, o pessoal da manutenção, os maquinistas e também os movimentos sociais, porque essa luta não é só nossa. A população também clama para que o governo do presidente Lula invista, como prometeu. Precisamos de, no mínimo, 150 milhões de reais em investimentos urgentes para começar a recuperação do sistema”, ressalta.

Luiz destaca que o objetivo do sindicato é estabelecer mais uma greve como resposta ao cenário que o metrô enfrenta. “Nosso compromisso, na quinta-feira, é justamente esse: parar o sistema e deflagrar uma greve geral por tempo indeterminado”, diz. Uma caminhada está prevista para a terça-feira (4) para tentar diálogo com o governo estadual.

Passageiros enfrentam problemas

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife continua sem operar pelo segundo dia consecutivo, desde que um trem pegou fogo. O sistema permanece paralisado no trecho atingido e os passageiros enfrentaram, nesta terça-feira (28), ônibus e terminais integrados lotados.

A situação do transporte metropolitano continua crítica. Um novo problema foi registrado pela manhã, quando um trem apresentou falha elétrica na Linha Sul, provocando atrasos e longos intervalos entre as composições. Usuários relataram esperas de até 30 minutos nas plataformas, especialmente na Estação Porta Larga.

Para tentar minimizar os transtornos, o Consórcio de Transporte Metropolitano informou ter ativado, na segunda-feira (27), uma linha emergencial de ônibus ligando o Terminal Integrado (TI) Camaragibe ao TI TIP, permitindo a conexão entre as duas regiões.

Incêndio

O incidente que provocou a paralisação ocorreu no sábado (25), quando um curto-circuito nos cabos de energia causou um incêndio em um dos trens. O vagão estava lotado de passageiros, que precisaram abandonar o trem e caminhar pelos trilhos até a estação mais próxima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram completamente um vagão e atingiram parcialmente outros dois. Seis viaturas foram enviadas ao local para combater o fogo e realizar o resfriamento da área.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Metrô do Recife enfrenta sucessivos problemas técnicos, mesmo após manutenções e intervenções recentes.