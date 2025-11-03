Greve do Metrô: estações amanhecem fechadas e ônibus contam com reforço

Paralisação teve início nesta segunda (3). O movimento, segundo os metroviários, não tem data para acabar.

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Passageiros do Metrô do Recife enfrentam problemas para se deslocar nesta manhã de segunda (3), primeiro dia da greve dos metroviários.

A paralisação foi deflagrada na semana passada por causa de problemas na infraestrutura do sistema.

O movimento, segundo os metroviários, não tem data para acabar.

Uma das justificativas da categoria foi o incêndio que atingiu uma composição, no fim de outubro, responsável pela suspensão de operações por alguns dias.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que todas as estações estão fechadas.

A CBTU disse, ainda, que já acionou a justiça para permitir aretomada da operação , aguardando decisão judicial .

"A companhia vai entrar hoje pela manhã com mais uma medida judicial , para que haja o mais rápido possível, alguma decisão para retomada do funcionamento do sistema para garantir o deslocamento dos usuários do sistema", acrescentou a CBTU.



Ônibus



Um esquema especial de ônibus foi montado para tentar amenizar a situação dos passageiros de transporte coletivo por causa da greve dos metroviários.

O Grande Recife Consórcio informou que haverá reforço reforço na operação e mais a ativação de três linhas emergenciais: 238-TI Jaboatão/TI Barro, 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro e 2481-TI Camaragibe/TI TIP.

Assim, serão 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas, que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô.



A operação de contingência será acompanhada por nossas equipes de campo e em sendo necessários, ajustes serão realizados.