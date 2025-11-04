Grávida é agredida por companheiro em São José do Belmonte; suspeito teria tentado afogar vítima em caixa d’água

O suspeito foi preso pela Polícia Militar, encaminhado até a delegacia de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, e autuado em flagrante delito

Uma grávida de 32 anos foi agredida pelo seu companheiro, um homem de mesma idade, nesta segunda-feira (3), em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações extraoficiais, o suspeito, que estaria sob efeito de álcool, tentou afogar a mulher na caixa d’água.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe do 14º BPM realizava o patrulhamento quando tomaram conhecimento que uma mulher grávida estaria sendo vítima de violência doméstica. A vítima teria sido agredida com socos no rosto e chutes.

Os policiais seguiram até o local indicado e questionaram a vítima. Após a conversa, o efetivo localizou o suspeito que foi preso e apresentado à 178ª Delegacia de São José do Belmonte para adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou as ocorrências de ameaça e lesão corporal por violência doméstica, autuando o suspeito em flagrante delito.

A PCPE ainda afirmou que após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.