A vítima foi agredida com socos, puxões de cabelo, golpes na cabeça, além de ser ameaçada com um arma de fogo; companheiro fugiu do local

Gestante é agredida e ameaça com revólver por companheiro, em Triunfo (PMPE/Divulgação)

Uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro no distrito de Jericó, em Triunfo, no Sertão do Pajeú, na tarde de segunda-feira (25). Segundo relatos da vítima à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem chegou a ameaça-la com uma arma de fogo em mãos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, a vítima foi agredida com socos, puxões de cabelo e golpes na cabeça. Em um dos ataques, companheiro chegou a jogá-la contra a parede.

Em nota, PM do 14°BPM informou diligências foram realizadas para localizar o suspeito que havia fugido em um veículo Gol de cor preta , porém sem êxito. "Diante dos fatos, a vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia de Triunfo para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis."